Киев с отрывом лидирует по заболеваемости и смертности от COVID-19: какая ситуация в областях

В Украине продолжает ставить рекорды эпидемия коронавируса. Таким образом, по состоянию на утро 20 ноября заразились коронавирусом 14 575 человек. Больше всего случаев в Киеве.

Об этом информируют в Аппарате СНБО Украины.

Умерли 229 больных. Всего коронавирус унес жизни 10 598 украинцев. На сегодня в Украине уже 598 085 подтвержденных случаев COVID-19.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.