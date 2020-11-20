Михайлов день: история, приметы и запреты 21 ноября

21 ноября православная церковь почитает память Михаила Архангела и празднует Михайлов день или Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Михайлов день имеет фиксированную дату празднования. Из года в год, день Михаила отмечается 21 ноября.

Праздник собора Архистратига Михаила был установлен примерно в 363 году Лаодикийским собором. Ноябрь для празднования выбран не случайно - в честь 9-ти ангельских чинов. А так, как раньше отсчет месяцев велся с марта, то ноябрь как раз и выходит девятым.

Архангел Михаил считается главным среди чина архангелов, в число которых входят Гавриил, Уриил, Варахаил, Иегудиил, Рафаил, Селафиил и Иеремиил. По преданию, именно он победил сатану, сбросив его и других падших духов с небес. И теперь, вооруженный мечом, Михаил охраняет врата рая от злых сил.

Отметим, что для украинцев архангел Михаил – особенно важен, ведь именно он является покровителем столицы Украины – Киева.

На Руси Михайлов день всегда считался одним из самых веселых, ведь все работы в полях и на огородах закончены, скоро зима, плюс ко всему строгий Рождественский пост. Когда, как ни в этот день веселиться.

Так, как праздник считался гостевым, то обязательно надо было и самим в гостях побывать, и к себе гостей пригласить. 21 ноября нужно обязательно накрыть богатый стол, на котором должно быть мясное блюдо. По поверьям, чем щедрее и богаче стол, тем довольнее Михаил.

Также, в Михайлов день нельзя отказывать в помощи.

Однако, праздник окружен и рядом запретов.

Что же нельзя делать 21 ноября:

Категорически нельзя в этот день рубить топором и резать ножом.

Нельзя заниматься любой домашней работой.

Не стоит ни с кем не ругаться и оставаться.

Запрещено ссориться и повышать голос.

Нельзя мыть голову. Древний запрет гласит: кто голову в Михайлов день моет, тот весь ум может вымыть.

Народные приметы на Михайлов день: