Скачать
Пятница, 20.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Не все, кто остался в Крыму и ОРДЛО - предатели, они - заложники, - Андрей Сенченко
Не все, кто остался в Крыму и ОРДЛО - предатели, они - заложники, - Андрей Сенченко
Высыхающие в Крыму водохранилища показали на фото из космоса
Высыхающие в Крыму водохранилища показали на фото из космоса
Первому поцелую быть: чем будет удивлять 5 выпуск шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной
Первому поцелую быть: чем будет удивлять 5 выпуск шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной
Львовские рестораторы сняли штаны в знак протеста против карантина выходного дня
Львовские рестораторы сняли штаны в знак протеста против карантина выходного дня

Михайлов день: история, приметы и запреты 21 ноября

Михайлов день: история, приметы и запреты 21 ноября
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф

21 ноября православная церковь почитает память Михаила Архангела и празднует Михайлов день или Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Михайлов день имеет фиксированную дату празднования. Из года в год, день Михаила отмечается 21 ноября.

Праздник собора Архистратига Михаила был установлен примерно в 363 году Лаодикийским собором. Ноябрь для празднования выбран не случайно - в честь 9-ти ангельских чинов. А так, как раньше отсчет месяцев велся с марта, то ноябрь как раз и выходит девятым.

Архангел Михаил считается главным среди чина архангелов, в число которых входят Гавриил, Уриил, Варахаил, Иегудиил, Рафаил, Селафиил и Иеремиил. По преданию, именно он победил сатану, сбросив его и других падших духов с небес. И теперь, вооруженный мечом, Михаил охраняет врата рая от злых сил.

Отметим, что для украинцев архангел Михаил – особенно важен, ведь именно он является покровителем столицы Украины – Киева.

На Руси Михайлов день всегда считался одним из самых веселых, ведь все работы в полях и на огородах закончены, скоро зима, плюс ко всему строгий Рождественский пост. Когда, как ни в этот день веселиться.

Так, как праздник считался гостевым, то обязательно надо было и самим в гостях побывать, и к себе гостей пригласить. 21 ноября нужно обязательно накрыть богатый стол, на котором должно быть мясное блюдо. По поверьям, чем щедрее и богаче стол, тем довольнее Михаил.

Также, в Михайлов день нельзя отказывать в помощи.

Однако, праздник окружен и рядом запретов.

Что же нельзя делать 21 ноября:

  • Категорически нельзя в этот день рубить топором и резать ножом.

  • Нельзя заниматься любой домашней работой.

  • Не стоит ни с кем не ругаться и оставаться.

  • Запрещено ссориться и повышать голос.

  • Нельзя мыть голову. Древний запрет гласит: кто голову в Михайлов день моет, тот весь ум может вымыть.

Народные приметы на Михайлов день:

  • Утренний иней к снежной зиме, а туман — к теплой.

  • День ясный — жди в скором времени трескучих морозов.

  • Мокрый снег означает, что весна в следующем году выдастся дождливой.

  • Если на елках мало шишек, а на дубах много желудей — зима будет теплая.

  • Снегопад в этот день — к снежной Пасхе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Приметы, Запреты, Михайлов день.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После снятого свекром скандального видео блогер Виктория Нимец перестала постить фото в Instagram
02 На Донбассе засекли новейший российский комплекс «Наводчик-2»
03 Украина готовится к новому локдауну на несколько недель: названы сроки
04 Может ли переболевший COVID-19 быть разносчиком вируса: ответ доктора Комаровского
05 Ученые назвали четыре ранних симптома COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мужчина забросал гранатами квартиру бывшей жены: очевидцы раскрыли подробности происшествия (видео)
Мужчина забросал гранатами квартиру бывшей жены: очевидцы раскрыли подробности происшествия (видео)
Мужчина похитил первоклассника и почти два месяца держал его в подвале: детали жуткой истории (видео)
Мужчина похитил первоклассника и почти два месяца держал его в подвале: детали жуткой истории (видео)
Арахамия отправился на самоизоляцию после теста на COVID-19
Арахамия отправился на самоизоляцию после теста на COVID-19
Михайлов день: история, приметы и запреты 21 ноября
Михайлов день: история, приметы и запреты 21 ноября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь