Синоптик рассказала, где ожидать дождей и снега в выходные

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что ближайшие суббота-воскресенье будут в Украине по-ноябрьском холодными. В дневные часы ожидается 0 + 5 градусов, на востоке до -2 градусов, в ночные часы от 3 тепла до 3 мороза, в восточной части до -6 градусов.

В воскресенье на Западе и Севере может быть сильный ветер, если гулять, обязательно плотно укутайте шею.

"Дороги будут скользкими, потому как осадки, то туман, или туман, или просто от сырости схватит дорогу и тротуар низкой температурой, особенно ночью, утром и вечером," - отмечает синоптик.

Осадки ближайшей ночью пройдут местами на севере, в центре, потом завтра днем влажная масса пойдет на восток и северо-восток - дождь или мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

То есть, днем в субботу осадки ожидаются только в восточных и северо-восточных областях (Сумщина, Полтавщина).

В ночь на воскресенье ситуация усложнится на Востоке Украины, в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях (карта) - предполагается небольшой и умеренный снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица, риск ДТП.

Днем осадки и явления там ослабеют и прекратятся. На остальной территории Украины в течение суток 22 ноября - без существенных осадков.

В Киеве 21-22 ноября существенные осадки маловероятны. В воскресенье усилится ветер, будет некомфортно и холоднее по ощущениям. Ночная столичная температура ближайших выходных от 1 тепла до 1 мороза, в дневные часы предполагается +2, +3 градуса.

Напомним, что вечером 17 ноября в Киеве выпал первый снег. А уже утром 18 ноября жители одного из спальных районов Киева проснулись под жужжание триммеров для стрижки травы