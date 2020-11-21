"Еще 2-4 месяца жести": социолог рассказал, когда коронавирус в Украине сбавит обороты

Коронавирус в Украине продлится в "жестком" режиме еще от двух до четырех месяцев. Такой прогноз сделал украинский социолог Илья Дробчак.

Он рассказал, что его предыдущие прогнозы оказались точными на 99,3%, что не значит для Украины ничего хорошего. "За последние 7 дней в Украине зафиксировано 87489 случаев короны. Моя модель прогнозировала за этот период 86863 случая", - пишет он.

"За сентябрь избыточная смертность в Украине примерно 6450 человек (при официальных умерших от короны в сентябре в количестве 1616). Простая математика (6450/1616 * 10813) показывает, что на сегодня, 21 ноября, в результате коронавируса могли умереть 43000 жителей Украины. Эта цифра очень-очень ориентировочная, но смысл понятен", - поведал социолог.

Также он рассказал, что согласно его подсчетам, в Украине оказывается каждый четвертый случай коронавируса, а каждый человек заразная где 2 недели, то сейчас опасны для окружающих 640000 жителей Украины, то есть каждый 60-й.

"Есть если вы зашли в вагон метро где 180 человек, то там вполне может быть три человека из коронавируса", - сообщил эксперт.

В конце он намекнул на то то, что власть должна быть наказана за свои действия, связанные с преодолением COVID-19.

"Если коротко подытожить, я не могу найти аргументов почему люди, которые отвечают за управление страной в последние полгода, не имеют в полном составе предстать перед судом", - заявил он.