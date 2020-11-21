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Когда в Украине введут локдаун: Степанов озвучил новое условие

Когда в Украине введут локдаун: Степанов озвучил новое условие
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В случае фиксирования более 30 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19 за сутки, в Украине могут ввести более жесткие меры по карантину, вплоть до полного локдауна.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Мир и война" на телеканале "Интер" вечером пятницы, 20 ноября.

"Если будет угроза полного локдауна именно медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткие меры", - заявил он.

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Министр считает, что такой большой суточный прирост серьезно ударит по медицинской системе.

"Для нас главное - это количество людей, которые попадают в больницу, то есть госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают в больницу, я думаю, что это уже более 30 тыс. больных в сутки в определенном периоде. Тогда это может вызвать серьезные проблемы относительно нагрузки на медицинскую систему", - пояснил Степанов.

При этом отметим, что премьер министр Украины Денис Шмыгаль несколько дней назад говорил о том, что локдаун в стране возможен при 20 тысячах случаев COVID-19 за сутки.

Прокомментировали полный локдаун и в Офисе президента. Заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко заявил, что говорить о введении жесткого карантина на новогодние праздники пока еще рано, а соответствующее решение еще не принято. 

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Все по теме:

Минздрав, Кабмин, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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