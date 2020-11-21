Небольшие морозы и снег: прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября

В воскресенье, 22 ноября, на большей части территории Украины ожидается сухая погода с "плюсовой" температурой, однако в ряде областей возможен снег и небольшие морозы.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Согласно его информации, мокрый снег стоит ждать на территориях Сумской, Харьковской и Луганской областей.
Погода по городам Украины:
Ночью практически по всей Украине ожидаются небольшие морозы и от -1 до -3, лишь на Закарпатье столбик термометра опустится до -6.
Напомним, в субботу 21 ноября жители Сумской области смогли насладиться настоящими зимними пейзажами.