Небольшие морозы и снег: прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября

В воскресенье, 22 ноября, на большей части территории Украины ожидается сухая погода с "плюсовой" температурой, однако в ряде областей возможен снег и небольшие морозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно его информации, мокрый снег стоит ждать на территориях Сумской, Харьковской и Луганской областей.

Погода по городам Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – +1...+3

Ночью практически по всей Украине ожидаются небольшие морозы и от -1 до -3, лишь на Закарпатье столбик термометра опустится до -6.

Напомним, в субботу 21 ноября жители Сумской области смогли насладиться настоящими зимними пейзажами.