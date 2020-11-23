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Какой праздник 23 ноября: народные приметы и запреты

Какой праздник 23 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Верующие православной церкви в понедельник, 23 ноября, чтут память святых апостолов от 70-ти Ераста, Родиона и еще 4-х братьев по вере.

Как гласит предание, Ераст был учеником святого Павла. Он происходил из знатного рода и занимал должность городского эконома в Коринфе. Впервые об Иисусе Христе святой услышал от Павла. Позже апостолы вместе приезжали в Иерусалим и Ераст служил в местной церкви. Есть также сведения, что он был епископом Панеадским в Палестине и дожил до глубокой старости. Родион был не только учеником святого Павла, но и его родственником, о чем апостол упоминал в послании к римлянам. По преданию, он служил епископом в Патрасе, а во времена Нерона принял мученическую смерть вместе с апостолами Петром и Павлом.

В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того чтобы их освятить, а потом отдавали их скотине - это должно было наделить животных здоровьем.

К этому моменту на реках уже устанавливался лед, но он был достаточно тонким и ломким. Правда, говорили, что после Ераста наступают настоящие морозы.

Что запрещено делать 23 ноября

  • Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

  • 23 ноября лучше не выходить из дома с наступлением темноты.

  • Нельзя браться за новые дела и проекты.

  • Нельзя брать или давать ничего взаймы.

Народные приметы 23 ноября

  • Иней выпал - будет мороз.

  • Ветер дует - жди метели и похолодание.

  • Много снега выпало - зима, напротив, будет теплой.

  • Если на Родиона и Ераста расчирикались воробьи, то вскоре наступит оттепель. Если же они прячутся в траве, то быть снежной буре.

  • Родившиеся 23 ноября проживут в достатке всю жизнь. Носить им следует аметист.

Напомним, что в субботу, 21 ноября, украинцы отмечали Михайлов день. История и традиции этого дня - в материалах "Телеграфа".

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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