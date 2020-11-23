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Дожди, ветер и мороз: какой будет погода в Украине на последней неделе ноября

Дожди, ветер и мороз: какой будет погода в Украине на последней неделе ноября
06:17 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в Украине последняя неделя осени пройдет «под эгидой» переменной облачности и периодических осадков.

С 23 по 29 ноября погода будет переменчивой – солнечна погода будет сменяться дождем и мокрым снегом, и наоборот. Меньше всего осадков прогнозируется на Юге страны. Температура ночью будет колебаться от 6 градусов ниже нуля до 2 градусов тепла. Днем в большинстве городов будет держаться плюсовая температура от 0 до 6 градусов тепла, а на юге и до 10 градусов выше нуля.

Киев

В столице всю неделю будет облачная погода с периодическими осадками. Четверг и пятница порадуют солнечной погодой. Температура будет колебаться 2 градусов ниже нуля до 6 градусов тепла.

Харьков

В городе всю неделю ожидается пасмурная погода. В понедельник, вторник и среду - мокрый снег с дождем. Вторая половина недели – осадков не обещает. Температура будет держаться в районе от -2 до +3.

Львов

Во Львове всю неделю будет пасмурно, кроме пятницы, 27 ноября, – прогноз обещает солнечную погоду. Днем температура в среднем будет колебаться в районе 2-5 градусов выше нуля. Осадки прогнозируются только на понедельник.

Днепр

На протяжении всей недели небо в Днепре будет покрыто облаками. Во вторник, 24 ноября ожидается дождь со снегом. Пятница, 27 ноября, будет ясной, и только к вечеру на небе появятся облака. Температура – от -1 до +6 градусов.

Одесса

Одесса еще порадует солнечными деньками. Неделя обещает быть ясной и без осадков. Температура в городе будет колебаться от 0 до 11 градусов тепла.

Запорожье

Облачная погода будет держаться в Запорожье на протяжении недели. Во вторник, 24 ноября, с ночи будет идти дождь со снегом, который к полудню должен закончиться. Температура воздуха – от -2 до +6.

Полтава

На протяжении всей недели небо в Полтаве будет покрыто облаками, лишь в пятницу, 27 ноября, погода будет ясной. 24,25 и 26 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура – от 2 градусов ниже нуля, до 5 градусов тепла.

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Погода, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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