"Будет неуютно": синоптик спрогнозировала мокрый снег и сильный ветер на завтра в Украине

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что вторник, 24 ноября в Украине обещает быть объективно теплым, как для конца этого месяца - в течение дня в большинстве областей ожидается + 4 + 8 градусов, разве что на Востоке будет холоднее, + 2 + 4 градуса.

Однако эта объективность может снижать наши термические ощущения на 2-5 градусов, потому что будет наблюдаться порывистый, а порой и сильный, северо-западный ветер.



"На Севере, Востоке, в центральной части, в Приазовье и в Крыму повышенная влажность будет провоцировать осадки, во время которых будет неуютно. Преобладать на востоке будет мокрый снег," - отмечает синоптик.

На значительной части территории Юга и Запада Украины - без существенных осадков.

В Киеве завтра будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь, но ничего серьезного. А вот ветер будет задувать сильно, ожидается некомфортным, с северо-западными порывами до 12-14 м / с. Ночью в столице + 1 + 3 градуса, днем 24-го ноября + 4 + 6 градусов.

Напомним, что особо ощутимое магнитное возбуждение ждет украинцев 24 и 25 ноября. Сбоев в работе приборов не будет, однако у метеочувствительных людей могут возникнуть проблемы со здоровьем.