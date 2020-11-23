Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово 2020 года и назвал несколько

Оксфордский словарь английского языка не смог определиться с одним главным словом 2020 года. Вместо этого было названо целый ряд понятий, характеризующих уходящий год.

Об этом сообщает официальный сайт Оксфордского словаря.

"Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом", - говорится в сообщении.

Редакция Оксфордского словаря английского языка опубликовали слова в календаре уходящего года, отметив наиболее упоминаемые в зависимости от того или иного события.

Так, январь запомнился словом bushfire ("разрушительный лесной пожар") из-за охваченной огнем Австралии.

Слово "импичмент" - из-за того, что в первом месяце 2020 года в Сенате Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа начали рассматривать обвинения, выдвинутые относительно американского лидера.

Весной в перечень наиболее важных слов и выражений вошло несколько понятий, связанных с пандемией. Это coronavirus ("коронавирус"), lockdown (принудительные карантинные меры), social distancing ("социальное дистанцирование"), reopening ("возобновление работы"), "пандемия", "самоизоляция", "антимасочник", "антивакцинатор" и другие.

Также эксперты отметили прилагательное «белорусский» как одно из слов августа 2020 года в связи с переизбранием президента Беларуси Александра Лукашенко.

Среди прочих слов есть и неологизмы:

"зумбомбинг" – использование предназначенного для видеоконференций приложения Zoom с целью распространения оскорбительного материала;

"ковидиот" – человек, сознательно нарушающий эпидемиологические ограничения;

"твиндемия" – распространение двух пандемий одновременно (от англ. twin – "близнец");

"думскроллинг" – привычка пролистывать от скуки соцсети и ленту новостей в телефоне или без конца обновлять браузер в поисках новостей о коронавирусе (от англ. doom и scrolling – "гибель" и "прокручивание").

Также попали в список слова, не связанные с инфекцией: BLM (Black Lives Matter – движение против расизма) и "встать на колено" (один из жестов активистов BLM)

Напомним, Collins English Dictionary назвал словом 2020 года "локдаун".