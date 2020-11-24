Семь областей Украины за сутки побили рекорды заболеваемости и смертности от COVID

Пандемия коронавируса продолжает "косить" все больше людей. Таким образом, на утро 24 ноября в семи областях Украины зафиксировали рекорды смертности и заболеваемости.
Об этом информируют данные статистики СНБО.
За последние 10 дней:
Рекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки поставили:
Рекорд смертности:
Рекорд по заболевшим:
и смертности (было 15 - стало 26 летальных случаев)
Стоит напомнить, что 24 ноября в Украине также был поставлен "хороший" COVID-рекорд.
Читайте также в материале "Телеграфа": Сработают ли вакцины Pfizer и Moderna для COVID-19? - исследование ученых.