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График выходных на новогодние праздники в Украине

График выходных на новогодние праздники в Украине
Обновлено 10:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Приближаются самые ожидаемые праздники года - Новый год и Рождество.

В этом году в декабре украинцы будут отдыхать девять дней.

Кроме традиционных выходных, дополнительный - 25 декабря, когда отмечается католическое Рождество.

Украинцев ждет три подряд выходных - 25, 26, 27 декабря.

31 декабря в 2020 году приходится на четверг. Этот день будет рабочим, но время работы рекомендовано сократить на 1 час.

Новый год, 1 января 2021 года, выпадает на пятницу. Это государственный праздник и официальный выходной день. Дни 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье, поэтому выходить на работу нужно будет в понедельник, 4 января.

На Рождество Христово в 2021 году также предусмотрены дополнительные выходные.

 Предпраздничная среда, 6 января, будет укороченной на 1 час.

Праздник, который всегда отмечается 7 января, выпадает на четверг и будет традиционно выходным днем. Пятница, 8 января также будет нерабочей.

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Заметим, ее придется отработать в субботу, 16 января. Таким образом, в январе 2021 года в Украине будет официально 12 выходных и 19 рабочих дней.

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Все по теме:

График, Январь, Праздники, Выходные, Декабрь, Новый год 2021.

Автор:

Телеграф
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