Карантин выходного дня обвалит экономику Украины лишь при одном условии - эксперт

Ввиду отсутствия национальной эпидемиологической модели в кабмине "делают некие нелепые вещи" вроде карантина выходного дня, чтобы предотвратить обвинения в бездействии

страдают и протестуют рестораторы и другие частные предприниматели из отраслей общественного питания и сервиса.

Такое мнение в интервью «Телеграфу» озвучил финансовый аналитик Сергей Фурса.

При этом эксперт отметил, что смещение походов по магазинам на будние дни сильно не повлияет на падение торгового и сервисного бизнеса и для реальных проблем с экономикой нужны специальные условия.

"Единственный вариант краха экономики - это резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в декабре этого года. И это в случае, если будет полный коллапс медицинской системы и множество смертей".

О том, как пострадает бизнес во время таких карантинных нововведений и что может действительно помочь в сдерживании пандемии итайте в материале: Локдаун может спасти Украину, но при одном условии - Сергей Фурса