Нет хорошего решения: власти Украины подсказали выход из тупика с карантином

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14:04 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Финансовый аналитик и эксперт Сергей Фурса считает, что введенный правительством "карантин выходного дня" - это предотвращение обвинений в бездействии.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил Сергей Фурса.

"Доказать, что карантин выходного дня полезен, вреден - сложно, это все-таки оценочные суждения", - отмечает эксперт.

В правительстве делают "некие нелепые вещи", чтобы избежать обвинений, потом можно будет заявить, что они делали все возможное во избегания локдауна.

По мнению Сергея Фурсы, в данной сложившейся ситуации, Украину спасет только полноценный локдаун, но с некоторыми нюансами договоренностей на международной арене.

Эксперт считает, что в ситуации с локдауном, вариантом выхода из ситуации может быть "налаживание отношений" с МВФ. С достаточным количеством денег, введение второго локдауна, не принесет существенного вреда экономике.

"Власть сама ввязалась в ситуацию, когда нет хорошего решения", - говорит Фурса.

Полный текст большого интервью Сергея Фурсы читайте в материале "Телеграф": "Локдаун может спасти Украину, но при одном условии - Сергей Фурса".

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Все по теме:

Коронавирус, Сергей Фурса, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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