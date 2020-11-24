Скачать
Вторник, 24.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ждать ли снег на Новый год, и какой будет погода на Рождество: прогноз синоптика
Ждать ли снег на Новый год, и какой будет погода на Рождество: прогноз синоптика
Нет хорошего решения: власти Украины подсказали выход из тупика с карантином
Нет хорошего решения: власти Украины подсказали выход из тупика с карантином
Рыбак перешел границы? Анонс нового выпуска «Холостячки» заинтриговал поклонников (видео)
Рыбак перешел границы? Анонс нового выпуска «Холостячки» заинтриговал поклонников (видео)
Майк Тайсон рассказал, как похудел на 45 кг перед боем с Роем Джонсом
Майк Тайсон рассказал, как похудел на 45 кг перед боем с Роем Джонсом

Украинка Анастасия Волкова вошла в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2020 года: чем она известна

Украинка Анастасия Волкова вошла в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2020 года: чем она известна
15:46 Сегодня Телеграф Фото: facebook

BBC представила свой ежегодный список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира на 2020 год. Так, в этом году, в ТОП-100 попала и наша соотечественница, украинка - Анастасия Волкова.

Об этом сообщает "BBC".

"Предприниматель и инноватор в области сельского хозяйства, которая использует науку и технологии для решения проблем продовольственной безопасности. В 2016 году она основала FluroSat, компанию, которая использует данные дронов и спутников, а также алгоритмы и другие инструменты, чтобы помочь фермерам оптимизировать растениеводство", говорится в сообщении об Анастасии Волковой.

Девушка получила высшее образование в Национальном авиационном университете в Киеве. Далее получила степень магистра в Варшавском технологическом университете, впоследствии в 2015 году переехала в Австралию, чтобы заниматься наукой. Там в 2018 году она защитила докторскую диссертацию и создала свой проект Flurosat.

"Я написала систему визуальной навигации для дронов, чтобы они могли управлять полетом как пилоты, распознавая, где они находятся и куда им лететь".

Анастасию Волкову увлекла тема камер, сенсоров, снимков и массивов данных. 

Как выяснилось,"при помощи специальных камер можно распознать, что растение заболело или пострадало от стрессового воздействия на него окружающей среды. Причем узнать задолго до того, как это станет видно невооруженным глазом или под микроскопом в лаборатории", - говорит о проекте Анастатасия.

Так появился Flurosat - инструмент, который помогает фермерам, агрономам и всем, кто работает в сельском хозяйстве, принимать решения в бизнесе.

Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово 2020 года и назвал несколько

Отметим, в список также вошли: премьер Финляндии Санна Марин, кандидат в президенты и лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, актриса и активистка по борьбе с климатическими изменениями 82-летняя Джейн Фонда, малайзийская актриса, посол доброй воли ООН и девушка Джеймса Бонда в фильме "Завтра не умрет никогда" Мишель Йео, ученая, возглавляющая работу по поиску вакцины от коронавируса в Оксфордском университете Сара Гилберт, сирийская журналистка, активистка, продюсер и режиссер Ваад Аль-Катиб, автор документального фильма "Для Самы" (BAFTA, номинация на Оскар).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сельское хозяйство, Достижения, ТОП-100, Украинка, Анастасия Волкова, Flurosat.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Всплыли неожиданные нюансы избиения Павла Прилучного
02 За час сатурация "поднялась" с 88 до 97: Гарик Корогодский вспомнил об интересном моменте во время лечения от коронавируса
03 В Карабахе подорвали "миротворцев" России и делят землю: последние новости и карта
04 Абрамович не сел рядом с Ахметовым (фото)
05 В Баку показали на видео, за что гибли военные Азербайджана в Карабахе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Скандал между Украиной и Венгрией из-за выборов в Закарпатье получил продолжение
Скандал между Украиной и Венгрией из-за выборов в Закарпатье получил продолжение
Коронавирус унес жизнь гендиректора КБ &quot;Южное&quot;
Коронавирус унес жизнь гендиректора КБ "Южное"
Что будет с зарплатами учителей в 2021 году: министр образования Украины растолковал решение Кабмина
Что будет с зарплатами учителей в 2021 году: министр образования Украины растолковал решение Кабмина
Простили жертвы пьяного ДТП, но не жена: стало известно о личной драме Ефремова
Простили жертвы пьяного ДТП, но не жена: стало известно о личной драме Ефремова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь