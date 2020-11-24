Украинка Анастасия Волкова вошла в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2020 года: чем она известна

BBC представила свой ежегодный список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира на 2020 год. Так, в этом году, в ТОП-100 попала и наша соотечественница, украинка - Анастасия Волкова.

Об этом сообщает "BBC".

"Предприниматель и инноватор в области сельского хозяйства, которая использует науку и технологии для решения проблем продовольственной безопасности. В 2016 году она основала FluroSat, компанию, которая использует данные дронов и спутников, а также алгоритмы и другие инструменты, чтобы помочь фермерам оптимизировать растениеводство", говорится в сообщении об Анастасии Волковой.

Девушка получила высшее образование в Национальном авиационном университете в Киеве. Далее получила степень магистра в Варшавском технологическом университете, впоследствии в 2015 году переехала в Австралию, чтобы заниматься наукой. Там в 2018 году она защитила докторскую диссертацию и создала свой проект Flurosat.

"Я написала систему визуальной навигации для дронов, чтобы они могли управлять полетом как пилоты, распознавая, где они находятся и куда им лететь".

Анастасию Волкову увлекла тема камер, сенсоров, снимков и массивов данных.

Как выяснилось,"при помощи специальных камер можно распознать, что растение заболело или пострадало от стрессового воздействия на него окружающей среды. Причем узнать задолго до того, как это станет видно невооруженным глазом или под микроскопом в лаборатории", - говорит о проекте Анастатасия.

Так появился Flurosat - инструмент, который помогает фермерам, агрономам и всем, кто работает в сельском хозяйстве, принимать решения в бизнесе.

Отметим, в список также вошли: премьер Финляндии Санна Марин, кандидат в президенты и лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, актриса и активистка по борьбе с климатическими изменениями 82-летняя Джейн Фонда, малайзийская актриса, посол доброй воли ООН и девушка Джеймса Бонда в фильме "Завтра не умрет никогда" Мишель Йео, ученая, возглавляющая работу по поиску вакцины от коронавируса в Оксфордском университете Сара Гилберт, сирийская журналистка, активистка, продюсер и режиссер Ваад Аль-Катиб, автор документального фильма "Для Самы" (BAFTA, номинация на Оскар).