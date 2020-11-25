Какой праздник 25 ноября: народные приметы и запреты

25 ноября православные христиане отмечают день патриарха Ивана Милостивого, которого в народе прозвали Снежным.
Иоанн родился в VI веке в семье князя Епифания на Кипре. Став юношей, женился, и жена родила ему детей. Однако после их смерти он решил всецело посвятить себя Богу. За годы своего служения запомнился своими благодеяниями и милостыней.
Иоанна Милостивого просят о крепком здоровье и счастливой доле для сыновей и дочерей. Также, согласно традициям, в этот день заканчивались свадебные гуляния и церемонии.
Запреты:
Не принимайте никаких важных решений в эту среду.
Не стоит увольняться, увольнять и нанимать сотрудников.
Стоит поостеречься покупать обувь молодым девушкам, особенно если вы идёте выбирать её с подругой.
Народные приметы:
Если на Ивана Милостивого идет дождь, то в течение 7 дней наступит оттепель, а до февраля будет сырость и влажность.
Если изморозь поутру появилась – жди вечерних заморозков.
Если в этот день холода не наступили – жди весну раньше обычного.
Облака низко плывут – к морозным дням.
Если на Иоанна снег покрыл землю, то весна придет поздно.