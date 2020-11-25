Какой праздник 25 ноября: народные приметы и запреты

25 ноября православные христиане отмечают день патриарха Ивана Милостивого, которого в народе прозвали Снежным.

Иоанн родился в VI веке в семье князя Епифания на Кипре. Став юношей, женился, и жена родила ему детей. Однако после их смерти он решил всецело посвятить себя Богу. За годы своего служения запомнился своими благодеяниями и милостыней.

Иоанна Милостивого просят о крепком здоровье и счастливой доле для сыновей и дочерей. Также, согласно традициям, в этот день заканчивались свадебные гуляния и церемонии.

Запреты:

Не принимайте никаких важных решений в эту среду.

Не стоит увольняться, увольнять и нанимать сотрудников.

Стоит поостеречься покупать обувь молодым девушкам, особенно если вы идёте выбирать её с подругой.

Народные приметы: