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Дурицкая рассказала, почему убийцы Немцова оставили ее в живых

Дурицкая рассказала, почему убийцы Немцова оставили ее в живых
Обновлено 07:54 Сегодня Телеграф Фото: Анна Дурицкая (youtube - Дмитрий Гордон)

Возлюбленная оппозиционера из РФ, Бориса Немцова Анна Дурицкая, ставшая свидетелем его гибели, считает, что ее не убили чтобы обвинить в причастности к преступлению, но это не единственная причина.

Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

Девушка уверена, что ее оставили в живых, чтобы СМИ смогли с помощью нее - "молодой девушки из Украины" - вводить в заблуждение людей разнообразными версиями об убийстве: "и украинским следом, и убийством на почве ревности, и многими другими".

В то же время возлюбленная Немцова очень много размышляла о том, что ее могли устранить также как и оппозиционера. "От этой мысли у меня нехорошие ощущения. Я с этой мыслью жила очень долго", - рассказала она.

Читайте также в материале "Телеграфа": Возлюбленная российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая, рассказала, что произошло в день убийства.

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Все по теме:

Борис Немцов, Дмитрий Гордон, Анна Дурицкая.

Автор:

Телеграф
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