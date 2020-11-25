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Среда, 25.11.2020
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Когда начинается рождественский пост: что можно и что нельзя в это время

Когда начинается рождественский пост: что можно и что нельзя в это время
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

28 ноября начинается самый длинный пост в роду – 40-дневный Рождественский пост, который продлится до 6 января. Этот период связан с довольно жесткими запретами и ограничениями, о которых мы расскажем далее.

Рождественский пост – один из самых древних. Он был установлен еще во времена раннего христианства. Первоначально пост соблюдался 7 дней, однако по решению патриарха Константинопольской православной церкви Луки Хрисоверга в 1166 году он стал сорокадневным.

Главные запреты Рождественского поста относятся к еде. На время поста верующие отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов.

Рождественский пост можно поделить на 3 периода. Первый начинается 28 ноября и длится до 19 декабря. В этот период стоит разделить свое питание так: по понедельникам, средам и пятницам – сухоядение, по вторникам и четвергам - горячие блюда с растительным маслом, а на выходных разрешается рыба и вино.

Второй период – с 20 декабря по 1 января. В эти дни сухоядение - в среду и пятницу, а по вторникам и четвергам запрещено есть рыбу.

И третий, самый тяжелый период поста – это со 2 по 6 января. В эти дни нужно соблюдать пост в особой строгости. Постящимся запрещено в это время есть рыбу, сухоядение исключено во вторник и четверг.

Наиболее строгий постный день - Сочельник, 6 января. В это день нельзя есть, пока на небе не появится хотя бы одна звездочка. После, разрешается горячая пища с маслом и традиционная каша - сочиво.

Отметим, что после завершения поста нужно осторожно возобновлять питание и не «налегать» на еду. Менять рацион следует постепенно. Особую осторожность следует соблюдать с жирными продуктами.

Календарь питания по дням на 2020 год: 

Запреты: 

  • Во время Рождественского поста нельзя ссориться с родными и близкими, осуждать кого-либо и клеветать.

  • Запрещены свадьбы и венчания, однако крестины проводить можно.

  • Во время Рождественского поста стоит избегать увеселительных мероприятий, праздников и застолий.

"Телеграф" также советует ознакомится с молитвами, которые помогут заручиться поддержкой Высших Сил в Рождественский пост.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Запреты, Рождественский пост.

Автор:

Телеграф
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