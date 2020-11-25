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Москаль обругал Кравчука в прямом эфире (видео)

Москаль обругал Кравчука в прямом эфире (видео)
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф

Геннадий Москаль, экс-глава Закарпатской ОГА, обругал главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчук. В интервью политик обвинил первого президента Украины в продажности. 

Об этом он рассказал телеканалу "НАШ".

"Все это абсолютная авантюра. Выходка с Фокиным, с Кравчуком ... Кравчук агитировал когда-то за Януковича и за Тимошенко. Да за кого хотите, кто заплатит деньги. Я извиняюсь, но этот за деньги на***дит в церкви. Это 100 процентов".

Вместе с этим Москаль отметил, что жадным до денег людям не место в ТКГ. Бывший глава ОГА также вспомнил о коммунистическом прошлом Кравчука и назвал его нынешнюю должность в ТКГ "стыдом для Украины". 

На слова ведущих о том, что выбирать все же нужно было человека, который воспринимается народом, Москаль противопоставил то, что после президентства Кучмы, кроме воспоминаний о "кравчучке" ничего хорошего не осталось.

Напомним, что шаги, которые озвучены в "Плане действий по Донбассу" главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, физически выполнить невозможно. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью "Телеграфу". 

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Генадий Москаль.

Автор:

Телеграф
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