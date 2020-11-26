Какой праздник 26 ноября: народные приметы и запреты

В четверг 26 ноября православные люди чтут память Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского, который жил приблизительно в IV-V веке.
Иоанн Златоуст родился на территории Антиохии, в семье чиновника. После, он стал монахом, ему даже предложили должность епископа, но Иоанн предпочел отказаться. На 4 года он отправился в пустыню, где проводил время в постоянной молитве и размышлениях.
Следующие годы своей жизни святой посвятил проповедованию в храме и написанию богословских учений, бесед. В 397 году Иоанн стал патриархом в Константинополе.
На Руси 26 ноября утром крестьяне шли в церковь и молились Иоанну Златоусту. После храма было принято лепить пельмени. Примета гласит — чем больше пельменей налепил и съел, тем больше счастья будет в следующем году.
В день Иоанна Златоуста можно отправляться в дальнюю дорогу. Путешествие будет удачным.
Запреты:
В этот день нельзя сплетничать, ругаться, материться и судить других.
Также нельзя ни в коем случае бить ребенка. В противном случае вы заболеете.
Остерегайтесь брать или давать деньги соседям — это может плохо кончиться.
Народные приметы:
Если идёт дождь или ненастье, то в следующем году будет богатый урожай.
Днём порывистый ветер, который к вечеру затихает – ожидается потепление.
Если звезды ярко сверкают на небе, то жди снегопада и похолодания.
Днем снегопад – к вечеру мороз.
Любые осадки в этот день сулят наступление урожайного года.
Увидели, что зайцы из лесу бегут? Готовьтесь к похолоданию.
Вороны каркают – к оттепели.