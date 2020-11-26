Какой праздник 26 ноября: народные приметы и запреты

В четверг 26 ноября православные люди чтут память Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского, который жил приблизительно в IV-V веке.

Иоанн Златоуст родился на территории Антиохии, в семье чиновника. После, он стал монахом, ему даже предложили должность епископа, но Иоанн предпочел отказаться. На 4 года он отправился в пустыню, где проводил время в постоянной молитве и размышлениях.

Следующие годы своей жизни святой посвятил проповедованию в храме и написанию богословских учений, бесед. В 397 году Иоанн стал патриархом в Константинополе.

На Руси 26 ноября утром крестьяне шли в церковь и молились Иоанну Златоусту. После храма было принято лепить пельмени. Примета гласит — чем больше пельменей налепил и съел, тем больше счастья будет в следующем году.

В день Иоанна Златоуста можно отправляться в дальнюю дорогу. Путешествие будет удачным.

Запреты:

В этот день нельзя сплетничать, ругаться, материться и судить других.

Также нельзя ни в коем случае бить ребенка. В противном случае вы заболеете.

Остерегайтесь брать или давать деньги соседям — это может плохо кончиться.

Народные приметы: