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Какой праздник 26 ноября: народные приметы и запреты

Какой праздник 26 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В четверг 26 ноября православные люди чтут память Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского, который жил приблизительно в IV-V веке.

Иоанн Златоуст родился на территории Антиохии, в семье чиновника. После, он стал монахом, ему даже предложили должность епископа, но Иоанн предпочел отказаться. На 4 года он отправился в пустыню, где проводил время в постоянной молитве и размышлениях.

Следующие годы своей жизни святой посвятил проповедованию в храме и написанию богословских учений, бесед. В 397 году Иоанн стал патриархом в Константинополе.

На Руси 26 ноября утром крестьяне шли в церковь и молились Иоанну Златоусту. После храма было принято лепить пельмени. Примета гласит — чем больше пельменей налепил и съел, тем больше счастья будет в следующем году.

В день Иоанна Златоуста можно отправляться в дальнюю дорогу. Путешествие будет удачным.

Запреты:

  • В этот день нельзя сплетничать, ругаться, материться и судить других.

  • Также нельзя ни в коем случае бить ребенка. В противном случае вы заболеете.

  • Остерегайтесь брать или давать деньги соседям — это может плохо кончиться.

Народные приметы:

  • Если идёт дождь или ненастье, то в следующем году будет богатый урожай.

  • Днём порывистый ветер, который к вечеру затихает – ожидается потепление.

  • Если звезды ярко сверкают на небе, то жди снегопада и похолодания.

  • Днем снегопад – к вечеру мороз.

  • Любые осадки в этот день сулят наступление урожайного года.

  • Увидели, что зайцы из лесу бегут? Готовьтесь к похолоданию.

  • Вороны каркают – к оттепели.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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