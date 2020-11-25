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Качели от минуса в плюс и обратно: синоптики рассказали о погоде в декабре

Качели от минуса в плюс и обратно: синоптики рассказали о погоде в декабре
Обновлено 19:01 Сегодня Телеграф

Начало зимы в 2020 году в Украине ознаменуется снегом, метелями, гололедом, туманом и сильным ветром.

Такой прогноз на декабрь дали украинцам синоптики на сайте Укргидрометцентра.

"В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - отмечают синоптики, добавляя, что на большей части территории Украины (за исключением юга) в декабре образуется так называемый снежный покров.

Помимо этого, в Укргидрометцентре добавляют, что температура воздуха весь месяц будет колебаться от минуса в плюс, причем ожидаются морозы до -37 градусов и оттепель до +20 градусов, а в Крыму - и все +25 градусов.

Как сообщалось, ранее синоптики спрогнозировали, будет ли снег в Украине на Новый год, и какой погоды ждать на Рождество.

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Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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