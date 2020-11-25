Специфика работы автоломбардов в Украине

Самым быстрым и простым способом получить нужную сумму «Здесь и сейчас» - это заложить свой автомобиль. Для этого можно выбрать надежный автоломбард в Киеве, который не ставит жестких условий для получения займа.

Особенности работы

Автоломбард — это финансовая организация, которая специализируется на выдаче займов под залог транспортного средства. При невозможности клиента погасить сумму кредита авто изымается и переходит во владение этого учреждения.

Кредитование под залог машины может проходить как с постановкой транспорта на стоянку, так и без нее. В последнем случае клиент может продолжать пользоваться своей машиной.

Для получения денег под залог авто необходимо:

быть гражданином Украины;

иметь идентификационный код налогоплательщика;

достичь возраста 18 лет (не старше 65 лет);

предоставить активный номер мобильного телефона и адрес электронной почты;

указать номер банковской карты.

Этапы получения заемной суммы

Процесс оформления кредита проходит следующим образом:

1. Сотрудники ломбарда проводят оценку транспортного средства. Обязательно сверяются номера кузова и мотора, для подтверждения легальности авто. Сумма кредита будет зависеть от года выпуска машины, ее состояния, марки и т. д.

2. Оформление всех необходимых документов (заполнение личной информации клиента, паспортные данные, свидетельство о регистрации авто);

3. Перечисление денег на банковскую карту или предоставление суммы любым другим способом.

Оформить заявку на получение заемных денег в авто-ломбарде можно с помощью интернета. В этом случае клиент предоставляет копии паспорта, ИНН, техпаспорта, а также фотографии своего автомобиля. Обычно такая процедура кредитования не занимает много времени. Большим преимуществом является тот факт, что залоговый транспорт остается в пользовании владельца, а процентные ставки довольно низкие (зависит от состояния авто, пребывания на стоянке ломбарда или в пользовании клиента). Что касается выплаты залоговой суммы, то погашение должно проходить своевременно, так как на каждый день просрочки насчитывается пеня. При злостной неуплате кредита, организация имеет право реализовать залог (конфискует ТС). Если клиент по каким-то причинам не может выкупить свою машину, тогда сотрудники рекомендуют ее продать им, перечисляя на карту клиента разницу от продажи автотранспорта.