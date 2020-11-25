Скачать
Четверг, 26.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Санитары на твоих глазах выносят трупы: рассказ пенсионера, победившего ковид с 90% поражением легких
Санитары на твоих глазах выносят трупы: рассказ пенсионера, победившего ковид с 90% поражением легких
Выпивка в Украине подорожает: за сколько можно успеть купить алкоголь на Новый год
Выпивка в Украине подорожает: за сколько можно успеть купить алкоголь на Новый год
Mortal Kombat по-киевски: видео драки водителей повеселило сеть
Mortal Kombat по-киевски: видео драки водителей повеселило сеть
Где и когда смотреть матч Лиги Европы АЕК - Заря
Где и когда смотреть матч Лиги Европы АЕК - Заря

Специфика работы автоломбардов в Украине

Специфика работы автоломбардов в Украине
17:12 Ср, 25 Ноябрь 2020 Телеграф

Самым быстрым и простым способом получить нужную сумму «Здесь и сейчас» - это заложить свой автомобиль. Для этого можно выбрать надежный автоломбард в Киеве, который не ставит жестких условий для получения займа.

Особенности работы

Автоломбард — это финансовая организация, которая специализируется на выдаче займов под залог транспортного средства. При невозможности клиента погасить сумму кредита авто изымается и переходит во владение этого учреждения.

Кредитование под залог машины может проходить как с постановкой транспорта на стоянку, так и без нее. В последнем случае клиент может продолжать пользоваться своей машиной.

Для получения денег под залог авто необходимо:

  • быть гражданином Украины;
  • иметь идентификационный код налогоплательщика;
  • достичь возраста 18 лет (не старше 65 лет);
  • предоставить активный номер мобильного телефона и адрес электронной почты;
  • указать номер банковской карты.

Этапы получения заемной суммы

Процесс оформления кредита проходит следующим образом:

1. Сотрудники ломбарда проводят оценку транспортного средства. Обязательно сверяются номера кузова и мотора, для подтверждения легальности авто. Сумма кредита будет зависеть от года выпуска машины, ее состояния, марки и т. д.

2. Оформление всех необходимых документов (заполнение личной информации клиента, паспортные данные, свидетельство о регистрации авто);

3. Перечисление денег на банковскую карту или предоставление суммы любым другим способом.

Оформить заявку на получение заемных денег в авто-ломбарде можно с помощью интернета. В этом случае клиент предоставляет копии паспорта, ИНН, техпаспорта, а также фотографии своего автомобиля. Обычно такая процедура кредитования не занимает много времени. Большим преимуществом является тот факт, что залоговый транспорт остается в пользовании владельца, а процентные ставки довольно низкие (зависит от состояния авто, пребывания на стоянке ломбарда или в пользовании клиента). Что касается выплаты залоговой суммы, то погашение должно проходить своевременно, так как на каждый день просрочки насчитывается пеня. При злостной неуплате кредита, организация имеет право реализовать залог (конфискует ТС). Если клиент по каким-то причинам не может выкупить свою машину, тогда сотрудники рекомендуют ее продать им, перечисляя на карту клиента разницу от продажи автотранспорта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Дороги.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Дед реально болен": состояние Путина вызывает новые опасения (фото, видео)
02 Каким был Диего Марадона в молодости и перед смертью (фото)
03 Дженнифер Лопес показалась абсолютно голой перед камерой (фото, видео)
04 Умер Диего Марадона
05 Жизнь - личная драма. Какие дети и семья остались у Диего Марадоны (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленского предупредили о последствия введения локдауна на зимние праздники
Зеленского предупредили о последствия введения локдауна на зимние праздники
«Антибиотик не действует на ковид»: инфекционист дала совет больным COVID-19
«Антибиотик не действует на ковид»: инфекционист дала совет больным COVID-19
«Бабло побеждает добро»: суд оправдал предпринимательницу, сбившую на переход подростка в Полтаве (видео)
«Бабло побеждает добро»: суд оправдал предпринимательницу, сбившую на переход подростка в Полтаве (видео)
Какой праздник 26 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 26 ноября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь