Зима наступает: появились сказочные фото снега на Ай-Петри

На вершине горы Ай-Петри в Крыму выпал первый снег. Хоть в горах и совсем немножко припорошило, вид получился сказочный.

Так, как гора Ай-Петри, одна из самых посещаемых и известных достопримечательностей Крымского полуострова, то неудивительно, что сеть заполонили красивейшие заснеженные пейзажи.

На вершине горы есть смотровая площадка, с которой можно полюбоваться прекрасными живописными видами, которые непременно смогут заворожить своей красотой любого туриста. А если они еще и немного припорошены снегом…

Ай Петри

Скромные намеки на зиму pic.twitter.com/OcE0H1chYS — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) November 26, 2020

Смотря на снимки заснеженных Крымских гор, понимаешь, что зима уже очень близко.

Ранее, «Телеграф» показывал потрясающие снимки ночного Ужгорода, сделанные с помощью дрона.