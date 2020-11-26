Кабмин утвердил изменения госбюджета на 2021 год: ключевые показатели

Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".

Об этом информирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В доработанном проект Госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы - в сумме 1 трлн 328 млрд грн. Также нашли возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5% ", - говорится в сообщении.

По его словам, на 2021 предлагаем сбалансированный бюджет, в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирования и социальной сферы и медицины, и оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии.

"Этот бюджет остается бюджетом возможностей для развития и для промышленности, и для малого и среднего бизнеса", - добавил Шмыгаль.

Также он отметил, что в 2021 году ожидается рост экономики, что позволит продолжить увеличение расходов на медицину, на образование, на оборону, на другие отрасли.

Напомним, ранее говорилось, что проект государственного бюджета на 2021 год скорее всего не будет принят в установленные Бюджетным кодексом сроки