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Кабмин утвердил изменения госбюджета на 2021 год: ключевые показатели

Кабмин утвердил изменения госбюджета на 2021 год: ключевые показатели
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф

Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год". 

Об этом информирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В доработанном проект Госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы - в сумме 1 трлн 328 млрд грн. Также нашли возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5% ", - говорится в сообщении.

По его словам, на 2021 предлагаем сбалансированный бюджет, в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирования и социальной сферы и медицины, и оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии.

"Этот бюджет остается бюджетом возможностей для развития и для промышленности, и для малого и среднего бизнеса", - добавил Шмыгаль.

Также он отметил, что в 2021 году ожидается рост экономики, что позволит продолжить увеличение расходов на медицину, на образование, на оборону, на другие отрасли.

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Напомним, ранее говорилось, что проект государственного бюджета на 2021 год скорее всего не будет принят в установленные Бюджетным кодексом сроки

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Украина, Денис Шмыгаль, Госбюджет 2021.

Автор:

Телеграф
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