Дождь со снегом: украинцам рассказали, какой будет погода в Украине на выходных

На выходных 28 - 29 ноября в Украине ожидается снижение температуры и осадки в виде дождя и снега.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Таким образом в субботу, 28 ноября прогнозируют до +3 +5 градусов днем и до +1 +3 градусов ночью.

Погода в Украине 28 ноября

На Севере и Западе, а также в центре Украины ожидается дождь.

29 ноября по прогнозу синоптиков воздух днем прогреет до +3 +5 градусов, а ночью до +1 +3 градусов.

Погода в Украине 29 ноября

В свою очередь в воскресенье в центре, на Севере и Западе ожидают дождь с мокрым снегом.

Восточные и Южные области не затронет, ни дождь, ни снег - обещают синоптики.

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