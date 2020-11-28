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Когда День Николая в 2020 году и что попросить у святого

Когда День Николая в 2020 году и что попросить у святого
01:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Этот праздник с нетерпением ждут как дети, так и взрослые, ведь традиционно святой Николай оставляет под подушкой сладости и подарки, а отмечается он ежегодно 19 декабря. День святого Николая в 2020 году начинает вереницу рождественских праздников.

Одним из приятных событий этого праздника святого Николая является приход святого ночью: в Украине он кладет детям сладости под подушку, в Европе - в носочки, развешенные у камина.

Как правильно попросить Николая Чудотворца о помощи лично для себя

Самое главное: чтобы обратиться к святому Николаю со своей просьбой - нужно искренне, всем сердцем верить в то, что вы непременно получите эту помощь - это первоочередное и обязательное условие. Взывать о помощи лучше всего перед иконой Николая Угодника.

Почувствуйте, что святитель смотрит на вас, что ему ваши проблемы не безразличны, ощутите его внимание и любовь. Помните, что нет ни единого человека с открытым ко вселенной сердцем, которому вселенная отказала бы в помощи и ваша просьба будет услышана и исполнена.

К святому Николаю обращаются в безвыходных ситуациях и при тяжелых материальных обстоятельствах, а незамужние и замужние женщины просят Николая Угодника о том, чтобы благополучно выйти замуж и жить с супругом в любви и согласии. Водители, моряки и просто путешествующие молятся о том, чтобы избежать опасностей в дороге.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода на День святого Николая и Новый год - прогнозы народных синоптиков.

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Праздники, День Николая.

Автор:

Телеграф
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