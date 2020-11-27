В аптеке Киева пьяный мужчина устроил стрельбу из-за маски: детали ЧП

В Киеве покупатель, зайдя в аптеку, и будучи явно подшофе, устроил стрельбу после того, как провизор сделала ему замечание из-за отсутствия маски на лице.

Об этом сообщает пресс-служба столичного региона.

"Мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, отказался покидать помещение и начал нецензурно выражаться", - рассказали в полиции о реакции агрессивного покупателя на замечание продавца аптечного киоска.

В итоге, заведующей аптеки ничего не оставалось, как вызвать полицию. Прибывшие на место ЧП полицейские, вывели мужчину из аптеки.

"Впрочем, мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал", - добавили в пресс-службе ведомства.

44-летнего мужчину задержали. У него изъяли стартовый пистолет и патроны к нему.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве автомобилисты утроили стрельбу по полицейским, которые остановили их для проверки.