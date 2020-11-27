"Прячутся" за минами: стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе

Пророссийские боевики на Донбассе используют "режим тишины" для укрепления своих позиций и минирования территорий, расположенных неподалеку от позиций украинской армии.

Об этом с ссылкой на данные разведчиков сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Боевики используют "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций", - рассказали в ведомстве, добавив, что речь идет о модернизации соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

Как уточняют украинские разведчики, в частности, боевики устанавливают новые минные заграждения с использованием противопехотных мин российского производства. При этом их даже не смущает тот факт, что указанные мины запрещены международными договорами.

"Российские оккупанты осуществляют минирования территории без составления карт минных полей", - добавляют в Минобороны, уточняя, что это приводит не только к увеличению потерь их личного состава, но и к гибели и травмам мирного населения.

Как сообщал "Телеграф", бокевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе 24 ноября. В результате от пули снайпера боевиков погиб старший солдат Вячеслав Минкин.