В Польше произошла поножовщина с участием студентов из Украины: подробности ЧП

В Польше напали с ножом на двух студентов из Украины, в результате чего один из парней на данный момент находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает польское издание WP.

Нападение произошло ночью в одной из квартир города Жешув (город на юго-востоке Польши). Парней тут же доставили в больницу. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии.

Когда врачи скорой помощи приехали на место ЧП, то одного из студентов нашли без сознания внутри квартиры, а другой с множественными ножевыми ранениями лежал перед ходом.

Польские полицейские на данный момент не назвали виновника расправы и выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ночь с 4 на 5 октября под Варшавой в деревне Гурашка погибла украинка в результате пожара в импровизированном отеле, где проживали украинские заробитчане.