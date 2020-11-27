Правда ли локдаун может "свести в ноль" COVID-19 в Украине

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил может ли локдаун остановить распространение коронавируса.

Об этом он рассказал в видеообращении, которое транслировалось на его странице в Facebook.

"Введение жесткого карантина и разрыва полностью любой цепи передачи коронавирсной болезни, сведение практически до ноля контактов между людьми, это лучший способ с точки зрения эпидемиологии уменьшение заболеваемости на COVID-19. Практически ее можно свести до ноля", - сказал Степанов.

Однако он также отметил, что для введения локдауна на 2-3 недели, стоит также учесть возможности Украины.

Степанов заявил, что основным условием введения жесткого карантина будет ситуация с нагрузкой на медицинскую систему.

"Мы четко понимаем, что именно вызывает у нас обеспокоенность. Это новогодние праздники. Почему? Потому что, учитывая, как мы обычно весело проводим наши праздники... они предусматривают большое количество контактов между людьми, которые происходят на ярмарках, на празднованиях, на новогодних елках... и эти контакты они происходят между людьми, которые в обычных условиях не имеют никаких связей друг с другом", - говорит он.

Степанов отмечает, что на данный момент Минздрав полагается на те противоэпидемические меры, которые уже введены и подчеркивает важность их неуклонного соблюдения.

Как сообщалось ранее, в правительстве рассматривают два варианта введения локдауна - с 25 декабря по 17 января или с 7 по 20 декабря.

Исходя из слов Степанова, можно предположить, что для Минздрава более приоритетным вариантом является введение жесткого карантина с 7 по 20 декабря, таким образом до новогодних праздников существенно уменьшится количество больных и бессимптомных носителей.

В то время, как введение локдауна с 25 декабря по 17 января может привести к тому, что ограничения будут проигнорированы во время новогодних празднований.

Однако по состоянию на 27 ноября окончательного решения Кабмином не принято.