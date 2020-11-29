Какой праздник 29 ноября: народные приметы и запреты

В церковном календаре 29 ноября почитается память апостола от 12-ти, евангелиста Левия Матфея, но известно о нем не слишком много.

Евангелие сообщает, что Левий Матфей был мытарем - сборщиком пошлин, которого Христос позвал следовать за ним. За христианскую проповедь он был казнен в римской крепости Апасарос на территории современной Грузии. Левий Матфей традиционно считается автором Евангелия от Матфея, написанного на арамейском языке.

На Руси Матвеев день всегда приходился на начало Рождественского поста, однако, несмотря на это, обычаем этого дня были походы в гости. Столы накрывались скромные и постные. Алкогольные напитки на таких посиделках к столу не подавались, зато их заменял горячий сбитень, что было очень по погоде.

29 ноября возможны оттепели, но все-таки крестьяне отмечали наступление ранней зимы. По крайней мере, замерзали водоемы, а по утрам были морозы.

Что запрещено делать 29 ноября

Если вещь надеть наизнанку перед выходом из дома в этот день, то путешествие будет неудачным.

Нельзя в доме свистеть - тараканы заведутся.

Нельзя на стол садиться - это к беде.

Народные приметы 29 ноября

Если Матвеев день холодный - зима будет лютая. Если же день теплый и дождливый - зима будет теплая и мягкая.

Выпавший в этот день снег не растает до половодья.

Если дует сильный ветер, то зима будет с вьюгами и метелью.

Родившиеся 29 ноября подвергаются различным испытаниям, но с честью из них выходят. Носить им следует лазурит.

Ранее сообщалось, что на 29 ноября прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также снижения температуры воздуха.

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