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Украинцы страдают от новой схемы мошенников в Telegram

Украинцы страдают от новой схемы мошенников в Telegram
11:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Украинцев предупредили о мошенничестве в мессенджере Telegram, где злоумышленники могут создавать аккаунты-двойники жертвы и выманивают деньги у ее близких.

Схему описали в пресс центре МВС Украины.

Знакомые и друзья могут получить сообщения якобы от аккаунта жертвы, где будет скопировано фото, но останется скрытым номер мобильного телефона.

С такого подставного аккаунта недоброжелатели могут писать контактам с просьбой о деньгах.

"Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите посылал ли он вам подобную просьбу", - говорится в сообщении МВС.

Вот пример переписки с мошенниками:

В МВС дали некоторые советы, как не стать жертвой мошенников:

1. Не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.

2. Не делать больших предоплат при покупках онлайн. Лучше использовать способ покупки - наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.

3. Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных проблем часто оказываются мошенниками.

4. Проверять просьбу о материальной помощи, даже если они поступают из аккаунта знакомых людей.

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Все по теме:

Украина, Интернет, Мошенники, Махинации, Telegram, Схемы.

Автор:

Телеграф
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