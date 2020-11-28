Убивали тогда - убивают и сейчас: под посольством России в Киеве появились кресты (фото)

В субботу, 28 ноября, киевляне и жители столицы были обескуражены появлением могильных крестов у входа в посольство России в Киеве. Оказалось, что эти похоронные атрибуты туда принесли и установили представители Нацкорпуса, таким странным образом почтив память жертв Голодомора.

Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Таким, можно сказать жутким способом представители объединения решили "еще раз напомнить о том, что ответственным за геноцид миллионов украинский, является Россия как правопреемница СССР, продолжающая агрессию в Украине".

Помимо установки крестов, которых оказалось 33, как символ 1933 года, участники акции растянули под стенами посольства РФ баннеры.

На них были написаны следующие лозунги: "Помним, кто наши враги", "Убивали тогда. Убивают сейчас".