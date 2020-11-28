Скандального фотографа Ктиторчука, подозреваемого в педофилии, арестовали

56-летний киевский фотограф Александр Ктиторчук, которого задержали и подозревают в совращении несовершеннолетних девочек, остается под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители собрали достаточно доказательств и сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении изнасилования несовершеннолетних, - говорится в сообщении.

По данным полиции, 56-летний фотограф, проживая в Вишневом, не только снимал девочек на камеру, но и развращал и насиловал их в автомобиле.

Александру Ктиторчук вменяют сразу две статьи – изнасилование и развращение несовершеннолетних. Если вина фотографа будет доказана, то ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, как писал "Телеграф", ранее стало известно, что Ктиторчук снимал половые акты с участием детей и сохранял себе на компьютер.