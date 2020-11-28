Корнями проблемы НАБУ является Сытник - Олег Татаров

Кабинет Министров во время последнего заседании 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины до назначения нового руководителя.

С просьбой прокомментировать эту законодательную инициативу издания "Закон и Бизнес" обратилось к юристу, заместителю руководителя Офиса Президента Украины Олегу Татарову.

"Я не хотел бы оценивать сам законопроект, поскольку не определяю государственную политику в этом вопросе. Поэтому могу выразить только свое собственное мнение относительно ситуации, сложившейся вокруг НАБУ ", - предостерег О.Татаров.

Он отметил, что последние социологические исследования показывают, что уровень доверия к НАБУ является едва ли не самым низким среди всех правоохранительных органов.

"НАБУ - это не украинская история, которая к сожалению находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнями проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник", - отметил заместитель руководителя ОП.

По убеждению О.Татарова, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти. Этот человек официально признан коррупционером согласно решению суда, вступившего в законную силу. Он внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Кроме этого, КС решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность. Нравится это кому-то или нет, это решение никто не отменял и оно имеет силу закона.

"Также вокруг Сытника расследуется ряд уголовных производств. По решению суда следователи исследовали электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей ", - сообщил О.Татаров.

Он отметил, что Сытник также фактически ввел в заблуждение комиссию, которая осуществляла отбор на должность директора НАБУ, он не отвечал критериям добропорядочности. "В частности следователи пришли к выводу, что еще будучи адвокатом, он готовил проекты решений судов, которые затем объявлялись слово в слово в судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следственных и прокуроров, которые потом ими подписывались, - отметил О.Татаров. - Это было официально по судебному решению задокументировано, то есть является доказательством в уголовном производстве. Это дело должно быть расследовано, а общество быть проинформировано о его подробностях".

"Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут из внешних источников влияния ради сохранения Сытником должности дискредитирует правоохранительную систему. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета, - резюмировал заместитель руководителя Офиса Президента. - По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов ".