Температурные качели и дожди со снегом: чем удивит погода в последние дни ноября

В Украине в воскресенье, 29 ноября, и понедельник, 30 ноября, на юге и востоке погода будет облачная, в то время как в остальных регионах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем местами до +9 градусов в воскресенье, а в понедельник будет намного прохладней.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Так, на западе страны синоптики прогнозируют от -1 до +3 градусов днем, ночью похолодает до -3 градусов. Будет облачно, в некоторых областях пройдут осадки в виде мокрого снега. В центре и на севере страны – от +2 до +4 градусов днем, ночью будет более прохладно: от -1 до +2 градусов. В этих регионах также прогнозируются осадки: снег и мокрый снег. На востоке столбик термометра поднимется до 3-6 градусов тепла днем, а ночью опустится до -1...+3. Здесь, вероятно, пройдут дожди.

На юге днем от +5 до +9 градусов выше нуля, ночью – от +2 до +4 градусов. Эти области обойдет снег и любые другие осадки - здесь будет ясно и иногда солнечно.

В Киеве воздух прогреется до 1-3 градусов тепла, ночью ожидается от 0 до -2 градусов. Здесь тоже ожидаются осадки.

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