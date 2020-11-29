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В Украине могут ввести «интеллектуальный» локдаун: Арахамия раскрыл детали

В Украине могут ввести «интеллектуальный» локдаун: Арахамия раскрыл детали
07:50 Сегодня Телеграф

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что локдаун в Украине будет введен на новогодние праздники.

 Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"У меня ощущение, что с точки зрения упадка экономики, то нужно постараться дотянуть до новогодних праздников, поскольку в это время и так 90% предприятий не работают. И тогда, если делать полный локдаун, то в это время потери для экономики будут минимальные. Пострадает больше всех, естественно, сфера обслуживания и сфера развлечений, но другие предприятия пострадают в меньшей степени", - отметил он.

Также он добавил, что Кабмин Украины рассматривает возможность введения "интеллектуального локдауна", который будет учитывать реалии с заболеваемостью коронавирусом в каждом регионе.

Сразу в девяти областях Украины за сутки подскочило число новых случаев и смертей от коронавируса

"Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее", - заявил Арахамия.

Ранее "Телеграфу" стало известно, что власти Украины уже готовятся к введению полноценного локдауна, сейчас стоит вопрос только о сроках.

Также мы писали, что несмотря на планы властей ввести в декабре на территории Украины жесткий карантин, который может затянуться и на время новогодних праздников, учебные заведения будут работать в обычном графике.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Давид Арахамия, Covid-19, Локдаун, lockdown..

Автор:

Телеграф
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