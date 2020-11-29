Киберпонедельник: что это за день и в чем его особенность

Киберпонедельник – это маркетинговый ход, рассчитанный на то, что после бурных выходных Черной пятницы азарт делать покупки все еще будет на высоком уровне, и офисные сотрудники, возвращаясь на работу, продолжают осуществлять заказы уже в интернете. В этот день по скидке можно купить разную технику и электронику.

А поскольку Киберпонедельник, как и Черная пятница, проводится ежегодно в период подготовки к Рождественским и Новогодним праздникам, то он является одним из самых оживленных дней торговли для интернет-магазинов, большинство их которых предлагают своим покупателям реально грандиозные скидки. Киберпонедельник 2020 в Украине приходится на 30 ноября.

Киберпонедельник можно считать аналогом Черной пятницы, предлагая акции и распродажи. Единственное условие - покупки совершаются онлайн.

Если вы хотите воспользоваться скидками в киберпонедельник, то учтите следующие правила:

Подготовьте список необходимых вещей, распределив их важность убыванию.

Спланируйте бюджет и определите максимум, что готовы потратить.

Не забывайте изучить комментарии и отзывы о продукции.

Напомним, многие посетители не соблюдали противоэпидемические меры 27 ноября, когда проходила Черная пятница.