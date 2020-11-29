Дубинский назвал дату введения локдауна в Украине

В "Слуге народа" рассказали, когда Кабмин собирается ввести в Украине режим жесткого карантина.

Об этом написал в своем Фейсбук нардеп Александр Дубинский.

"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - сказано в сообщении Дубинского.

Как сообщалось ранее, о планах по введению жесткого карантина ранее рассказывали источники "Телеграфа", которые отмечали, что его введут "с вероятностью в 99,9%".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, что новый карантин будет не похожим на тот, который украинцы пережили весной 2020 года. По его словам, речь идет о неком "интеллектуальном локдауне".

Отметим, что после его заявлений по сети прокатилась волна шуток на эту тему.