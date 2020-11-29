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Дубинский назвал дату введения локдауна в Украине

Дубинский назвал дату введения локдауна в Украине
19:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В "Слуге народа" рассказали, когда Кабмин собирается ввести в Украине режим жесткого карантина. 

Об этом написал в своем Фейсбук нардеп Александр Дубинский. 

"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - сказано в сообщении Дубинского. 

Как сообщалось ранее, о планах по введению жесткого карантина ранее рассказывали источники "Телеграфа", которые отмечали, что его введут "с вероятностью в 99,9%". 

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, что новый карантин будет не похожим на тот, который украинцы пережили весной 2020 года. По его словам, речь идет о неком "интеллектуальном локдауне".  

Отметим, что после его заявлений по сети прокатилась волна шуток на эту тему

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Александр Дубинский, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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