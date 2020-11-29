Активисты призвали к бойкоту рынка "Столичный" и заявили, что им владеют люди из окружения Януковича

Общественные активисты провели акцию возле рынка "Столичный". Они призвали отказаться от покупки и продажи товаров на этом рынке, потому что нынешние владельцы якобы могут финансировать сепаратизм на востоке Украины.

Об этом сообщает ПРЯМОЙ канал с места событий.

По словам представителей Координационной платформы участников Революции достоинства, они не ставят перед собой задачу закрыть рынок. Но призывают украинцев бойкотировать его работу.

Убеждать посетителей решили путем информирования. Каждому покупателю рынке выдают листовку с информацией, кому, по мнению участников акции, идут средства. А там уже люди самостоятельно должны решить, покупать ли товары на "Столичном".

Как ранее сообщали активисты ОО "Стоп коррупция", конечными владельцами рынка является 4 человека из близкого окружения беглого президента Януковича. А именно - Юрий Иванющенко, Иван Аврамов, Армен Саркисян и Рустам Абдукадыровой.

По данным журналистов-расследователей, эти люди завладели рынком еще в октябре 2012 года. Сегодня они живут на территории России и имеют ее гражданство. Недавно кредиторы, которые давали немалые средства на развитие рынка подали иск в Киевский хозяйственный апелляционный суд на директора рынка с требованием вернуть кредитные ресурсы.

Напомним, ранее бойцы спецподразделения МВД Украины "Корд" в административном здании рынка "Столичный" провели задержания участников массовой перестрелки в Броварах 29 мая 2020.