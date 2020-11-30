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Киев удерживает печальное лидерство: в Украине обнаружено почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

Киев удерживает печальное лидерство: в Украине обнаружено почти 10 тысяч новых случаев COVID-19
08:43 Сегодня Телеграф

По состоянию на 30 ноября зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни  в Украине. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки:

  •  госпитализированы - 1161 человека;
  •  летальных случаев - 114;
  •  выздоровели - 5771 человек;
  •  осуществлено тестирований за сутки - 31 901 (в том числе методом ПЦР - 26290, методом ИФА - 5611).

За все время пандемии в Украине:

  •  заболело - 732 625 человек;
  •  выздоровели - 345 149 человек;
  •  летальных случаев - 12 327;
  •  проведено ПЦР-тестов - 4528772.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

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Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 70478 случаев;
Винницкая область - 17 405 случаев;
Волынская область - 24 135 случаев;
Днепропетровская область - 38 789 случаев;
Донецкая область - 22 807 случаев;
Житомирская область - 29 911 случаев;
Закарпатская область - 23 193 случая;
Запорожская область - 30 875 случаев;
Ивано-Франковская область - 36 434 случая;
Киевская область - 37 687 случаев;
Кировоградская область - 5286 случаев;
Луганская область - 6274 случая;
Львовская область - 46 078 случаев;
Николаевская область - 18 535 случаев;
Одесская область - 44 949 случаев;
Полтавская область - 22 055 случаев;
Ровенская область - 30 956 случаев;
Сумская область - 28 831 случай;
Тернопольская область - 27 849 случаев;
Харьковская область - 55 341 случай;
Херсонская область - 10 149 случаев;
Хмельницкая область - 29 577 случаев;
Черкасская область - 22 924 случая;
Черновицкая область - 33732 случаи;
Черниговская область - 18 375 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

 

Напомним, что во многих регионах ситуация уже является кризисной. Чтобы хотя бы немного разгрузить систему здравоохранения Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

 

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Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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