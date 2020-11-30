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Бойцы ВСУ на Донбассе сбили российский дрон с «селфи» боевиков

Бойцы ВСУ на Донбассе сбили российский дрон с «селфи» боевиков
12:56 Сегодня Телеграф

Оккупационные войска на Донбассе продолжают нарушать договоренности о режиме тишины.

Об этом информируют на странице "Фейсбук" "Операции объединенных сил Украины".

Так, недалеко от населенного пункта Луганское 29 ноября заметили вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Украинские защитники сбили дрон противника.

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К тому же на видео со сбитого российского БПЛА "Гранат-1" обнаружили кадры с боевиками, которые запускали дрон. Основатель Международного волонтерского сообщества Inform Napalm Роман Бурко на своей странице в Твиттере разместил их фото.

В сети их лица опознали и отмечают, что один из боевиков - некто Паша "Ворон" из Шахтёрска, который внесен в базу "Миротворца".

Программа Identigraf центра "Миротворец" показала 46% совпадение кадра с видео с лицом Негрия Андрея Владимировича.

"На видео видно, что у него на бушлате погоны со званием "подполковник", это совпадает с данными Негрия в базе. Форма носа также совпадает", -  говорится в сообщении.

 

Напомним, Александр Коваленко считает, что "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который предусматривает демилитаризацию ОРДЛО и проведение там местных выборов никаким образом не повлияет на процесс деоккупации Донбасса, поскольку судьба этого региона была определена еще в 2015 году

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Все по теме:

Россия, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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