Экспедиция на Луну? Сеть озадачило фото пассажиров рейса Амстердам-Киев

В Украине и мире с каждым днем все больше людей заболевают коронавирусом. Поэтому многие хотят защититься от страшной болезни и иногда идут даже на крайние меры. Так сделали и пассажиры рейса Амстердам - Киев.

Об этом сообщил СЕО специалист Укрпошты, Игорь Смелянский в своем Фейсбуке.

Так он прокомментировал ситуацию в аэротопорту, когда садился на самолет и увидел толпу людей полностью одетых в защитные костюмы и маски: "Посадка на рейс на Киев. Чувствую я как то не подготовился".

По словам Смелянского, самолет "Амстердам - Киев" в этот раз был заполнен на 100 процентов "впервые за долгое время, что конечно не может не радовать".

Он также поделилися, фото из аэропорта: