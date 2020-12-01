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Экспедиция на Луну? Сеть озадачило фото пассажиров рейса Амстердам-Киев

Экспедиция на Луну? Сеть озадачило фото пассажиров рейса Амстердам-Киев
02:34 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине и мире с каждым днем все больше людей заболевают коронавирусом. Поэтому многие хотят защититься от страшной болезни и иногда идут даже на крайние меры. Так сделали и пассажиры рейса Амстердам - Киев.

Об этом сообщил СЕО специалист Укрпошты, Игорь Смелянский в своем Фейсбуке.

Так он прокомментировал ситуацию в аэротопорту, когда садился на самолет и увидел толпу людей полностью одетых в защитные костюмы и маски: "Посадка на рейс на Киев. Чувствую я как то не подготовился".

По словам Смелянского, самолет "Амстердам - Киев" в этот раз был заполнен на 100 процентов "впервые за долгое время, что конечно не может не радовать".

Он также поделилися, фото из аэропорта:

В то же время пользователи сети отреагировали на этот "кадр" с юмором.

Люди шутили над внешним видом и рассовой принадлежностью пассажиров на фото.

коменты

Другие пользователи предположили, что это "экспедиция на Луну".

фб

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Все по теме:

Киев, Амстердам, Самолет, Рейс, Маска, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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