Новогодний локдаун в Украине: стало известно, когда примут окончательное решение

О том введут ли жесткий карантин в Украине, станет известно не позже пятницы 4 декабря. И, скорее всего, полному локдауну – быть.

Такое заявление сделал глава партии "Слуга народа" и замглавы парламентской фракции этой политической силы Александр Корниенко во время согласительного совета.

"Каким бы ни был локдаун, он должен в первую очередь быть направленным на снижение темпа заражения украинцев. Думаю, до пятницы все это будет решено", - отметил Корниенко.

В представительстве президента Украины сообщили, что сегодня представители Кабмина, которые отвечают за предотвращение распространения коронавирусной инфекции, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли вводить полный локдаун и когда.

О результатах сообщат как можно скорее, чтобы оповестить людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

Как мы уже сегодня писали, Александр Дубинский уточнил, что проект трехнедельного локдауна сейчас рассматривают в правительстве. Также он отметил, что при введении жесткого карантина в стране придется остановить общественный транспорт.