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Локдауна не будет? Под Офисом Зеленского начали монтировать каток (фото)

Локдауна не будет? Под Офисом Зеленского начали монтировать каток (фото)
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

Под зданием Офиса президента работают над сооружением новогоднего катка. 

Об этом сообщил депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник в Facebook.

"Локдауна может и не быть, под зданием ОПУ устанавливают новогодний каток", - написал он. 

Эту же информацию подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко в Телеграм. 

Фотографии с места строительства также обнародованы в Телеграм-канале Klymenko Time.

Как сообщалось ранее, 29 ноября народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что жесткий карантин (локдаун) планируют ввести с 24 декабря по 15 января

Однако глава партии "СН" Александр Корниенко сообщил, что окончательное решение о введении локдауна будет принято не позже пятницы, 4 декабря. 

Ранее Давид Арахамия сообщил, что речь идет не о жестком карантине, который украинцы видели весной 2020 года, а о неком "интеллектуальном локдауне".

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Все по теме:

Карантин, Каток, Новый год, Коронавирус, ОПУ, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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