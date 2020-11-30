Локдауна не будет? Под Офисом Зеленского начали монтировать каток (фото)

Под зданием Офиса президента работают над сооружением новогоднего катка.

Об этом сообщил депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник в Facebook.

"Локдауна может и не быть, под зданием ОПУ устанавливают новогодний каток", - написал он.

Эту же информацию подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко в Телеграм.

Фотографии с места строительства также обнародованы в Телеграм-канале Klymenko Time.

Как сообщалось ранее, 29 ноября народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что жесткий карантин (локдаун) планируют ввести с 24 декабря по 15 января.

Однако глава партии "СН" Александр Корниенко сообщил, что окончательное решение о введении локдауна будет принято не позже пятницы, 4 декабря.

Ранее Давид Арахамия сообщил, что речь идет не о жестком карантине, который украинцы видели весной 2020 года, а о неком "интеллектуальном локдауне".