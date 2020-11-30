На Донбассе погиб военный, но в пресс-центре ООС об этом умолчали

В субботу, 28 ноября, на Донбассе погиб военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Терещук, но о его смерти в пресс-центре ООС не сообщили, заявив в тот день, что "среди украинских защитников боевых потерь и ранений не было".

О смерти военного на своей странице в Facebook первым сообщил Сергей Сердюк.

"28 ноября на Донбассе при исполнении воинского долга, погиб военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Терещук", - написал он.

При этом, причину смерти военного Сердюк не уточнил. Известно, что погибший родом из села Маковище Киевской области.

Буквально через час после Сердюка, новость о гибели Терещука сообщили на официальной странице Макаровской районной государственной администрации в Facebook, в состав которой входит село, где жил погибший военнослужащий.

В комментариях к посту возмутились тем, почему неизвестны точные обстоятельства гибели военного.

При этом в сводке пресс-центра ООС по ситуации на Донбассе по итогам субботы, 28 ноября, информации о смерти Сергея Терещука нет.

Как сообщал "Телеграф", во вторник 24 ноября оккупанты дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне ООС. В ходе одного из них вражеский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего Вячеслава Минкина.