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На Донбассе погиб военный, но в пресс-центре ООС об этом умолчали

На Донбассе погиб военный, но в пресс-центре ООС об этом умолчали
23:06 Пн, 30 Ноябрь 2020 Телеграф

В субботу, 28 ноября, на Донбассе погиб военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Терещук, но о его смерти в пресс-центре ООС не сообщили, заявив в тот день, что "среди украинских защитников боевых потерь и ранений не было".

О смерти военного на своей странице в Facebook первым сообщил Сергей Сердюк.

"28 ноября на Донбассе при исполнении воинского долга, погиб военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Терещук", - написал он.

На Донбассе погиб Сергей Терещук

При этом, причину смерти военного Сердюк не уточнил. Известно, что погибший родом из села Маковище Киевской области.

Буквально через час после Сердюка, новость о гибели Терещука сообщили на официальной странице Макаровской районной государственной администрации в Facebook, в состав которой входит село, где жил погибший военнослужащий.

На Донбассе погиб Сергей Терещук

В комментариях к посту возмутились тем, почему неизвестны точные обстоятельства гибели военного.

На Донбассе погиб Сергей Терещук

При этом в сводке пресс-центра ООС по ситуации на Донбассе по итогам субботы, 28 ноября, информации о смерти Сергея Терещука нет.

На Донбассе погиб Сергей Терещук

 Как сообщал "Телеграф", во вторник 24 ноября оккупанты дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне ООС. В ходе одного из них вражеский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего Вячеслава Минкина.

 

 

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Донбасс, ВСУ, Смерти, Война на Донбассе, Сергей Терещук.

Автор:

Телеграф
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