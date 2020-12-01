За сколько можно будет купить новогоднюю елку в этом году: озвучены цены

Средняя стоимость новогодней елки в Украине в декабре 2020 года - 75 гривен. Об этом говорят данные Госагентства лесных ресурсов Украины.

Отмечается, что самые дорогие елки в Ивано-Франковском лесном хозяйстве. Их предварительная стоимость - 120 гривен. Дешевле всего елки в Харьковском лесном хозяйстве. Их цена - 48 гривен.

Стоимость новогодних елок в лесных хозяйствах Украины:

Ивано-Франковск - 120 грн

Черновцы - 108 грн

Луганск - 106 грн

Киев - 106 грн

Запорожье - 95 грн

Львов - 94 грн

УкрНДИЛГА - 93 грн

Донецк - 93 грн

Одесса - 90 грн

Кропивницкий - 90 грн

Винница - 89 грн

Днепр - 86 грн

Ужгород - 78 грн

Черкассы - 76 грн

Чернигов - 74 грн

Житомир - 74 грн

Хмельницкий - 73 грн

Херсон - 72 грн

Николаев - 69 грн

Тернополь - 68 грн

Ровно - 67 грн

Луцк - 65 грн

Сумы - 59 грн

Полтава - 55 грн

Шацк - 50 грн

Харьков - 48 грн

Приобрести себе елку можно будет уже с 10 декабря. Тогда откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях.

Лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. Елок в ассортименте. Популярностью среди украинских пользуются: сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская (ель), ель белая (пихта).