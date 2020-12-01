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За сколько можно будет купить новогоднюю елку в этом году: озвучены цены

За сколько можно будет купить новогоднюю елку в этом году: озвучены цены
13:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Средняя стоимость новогодней елки в Украине в декабре 2020 года - 75 гривен. Об этом говорят данные Госагентства лесных ресурсов Украины.

Отмечается, что самые дорогие елки в Ивано-Франковском лесном хозяйстве. Их предварительная стоимость - 120 гривен. Дешевле всего елки в Харьковском лесном хозяйстве. Их цена - 48 гривен.

Стоимость новогодних елок в лесных хозяйствах Украины:

  • Ивано-Франковск - 120 грн

  • Черновцы - 108 грн

  • Луганск - 106 грн

  • Киев - 106 грн

  • Запорожье - 95 грн

  • Львов - 94 грн

  • УкрНДИЛГА - 93 грн

  • Донецк - 93 грн

  • Одесса - 90 грн

  • Кропивницкий - 90 грн

  • Винница - 89 грн

  • Днепр - 86 грн

  • Ужгород - 78 грн

  • Черкассы - 76 грн

  • Чернигов - 74 грн

  • Житомир - 74 грн

  • Хмельницкий - 73 грн

  • Херсон - 72 грн

  • Николаев - 69 грн

  • Тернополь - 68 грн

  • Ровно - 67 грн

  • Луцк - 65 грн

  • Сумы - 59 грн

  • Полтава - 55 грн

  • Шацк - 50 грн

  • Харьков - 48 грн

Приобрести себе елку можно будет уже с 10 декабря. Тогда откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях.

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Лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. Елок в ассортименте. Популярностью среди украинских пользуются: сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская (ель), ель белая (пихта).

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Все по теме:

Елка, Новый год, Госагенство лесных ресурсов.

Автор:

Телеграф
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