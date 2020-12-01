За сколько можно будет купить новогоднюю елку в этом году: озвучены цены

Средняя стоимость новогодней елки в Украине в декабре 2020 года - 75 гривен. Об этом говорят данные Госагентства лесных ресурсов Украины.
Отмечается, что самые дорогие елки в Ивано-Франковском лесном хозяйстве. Их предварительная стоимость - 120 гривен. Дешевле всего елки в Харьковском лесном хозяйстве. Их цена - 48 гривен.
Стоимость новогодних елок в лесных хозяйствах Украины:
Ивано-Франковск - 120 грн
Черновцы - 108 грн
Луганск - 106 грн
Киев - 106 грн
Запорожье - 95 грн
Львов - 94 грн
УкрНДИЛГА - 93 грн
Донецк - 93 грн
Одесса - 90 грн
Кропивницкий - 90 грн
Винница - 89 грн
Днепр - 86 грн
Ужгород - 78 грн
Черкассы - 76 грн
Чернигов - 74 грн
Житомир - 74 грн
Хмельницкий - 73 грн
Херсон - 72 грн
Николаев - 69 грн
Тернополь - 68 грн
Ровно - 67 грн
Луцк - 65 грн
Сумы - 59 грн
Полтава - 55 грн
Шацк - 50 грн
Харьков - 48 грн
Приобрести себе елку можно будет уже с 10 декабря. Тогда откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях.
Лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. Елок в ассортименте. Популярностью среди украинских пользуются: сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская (ель), ель белая (пихта).