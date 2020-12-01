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Манипуляции и откровенная ложь – экс-руководитель рынка "Столичный" о заявлениях новой администрации

Манипуляции и откровенная ложь – экс-руководитель рынка "Столичный" о заявлениях новой администрации
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф Фото: 24 канал

Новое руководство рынка "Столичный" не имело доступа к документам и информации, которую оно комментирует, а также не принимало участие в собраниях акционеров.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" сообщил Алексей Чумак, бывший руководитель оптового сельскохозяйственного рынка "Столичный".

"Дмитрий Долгушевский действительно работал в команде рынка достаточно длительное время… Но во времена моего руководства Долгушевский точно не имел доступа к документам и информации, которая комментируется им в интервью. Более того, он ни разу не присутствовал на общем собрании и не мог знать об отношениях предприятия с акционерами" - заявил Чумак.

По его словам, за восемь лет работы в качестве директора было проведено более семидесяти Общих собраний участников общества по различным вопросам. Участие в этих собраниях всегда принимали все акционеры общества - через уполномоченных представителей. Также собрание утверждало и отчеты о результатах работы.

"Я удивлен приведенным им фактам, ведь подавляющая их часть - это абсолютные манипуляции или даже откровенная ложь. Человек искажает даже достаточно простой вопрос, например, говорит о сохранении новым руководством предыдущей команды проекта. Ведь, по факту, кроме меня уволились по собственному желанию или по инициативе работодателя тринадцать ключевых работников предприятия… Также не слышал я и об "уйме уголовных дел", о которых он говорит... Возможно, они где-то только задумываются. Как не слышал и о недоимках и выводе денег на "левые компании" - добавляет Алексей Чумак.

"Здесь, возможно, кто-то хочет выдать желаемое за действительное. Мы несколько раз проходили комплексные проверки контролирующих органов и специалисты не сомневались в правдивости финансовых операций, и не находили признаков ничтожности в наших расчетах и договорах… Кроме того, почти ежегодно проводился профессиональный аудит в интересах акционеров известными аудиторскими компаниями - результаты владельцев полностью удовлетворяли… При передаче дел и должности вновь назначенному директору был подписан Акт с указанием отсутствия каких-либо претензий или вопросов ко мне со стороны ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный", его акционеров, нового директора, главного бухгалтера и других ключевых должностных лиц".

По словам Алексея Чумака, реальные результаты работы рынка кардинально отличаются от тех показателей, которые озвучило новое руководство. А значительный остаток переходных средств за прошлый год позволяли предприятию строить новые торговые площади или погасить и реструктурировать значительную часть финансовых обязательств.

Как сообщает "Апостроф", несколько месяцев назад была обнародована информация о том, что номинальный мажоритарный владелец рынка Александр Стельмах заключил соглашение о продаже 54,25% его доли украинско-литовской компании Stolitsa Group, а также получил соответствующий авансовый платеж. Но вскоре сторона Александра Стельмаха приняла решение сменить менеджмент компании, а представители новой администрации рынка начали через СМИ обвинять прежнее руководство в злоупотреблениях, а покупателей мажоритарной доли – в планах уничтожить компанию.

Обвинения со стороны нового руководства рынка участились после того, как общественные активисты начали протесты против введения "черных" схем работы с арендаторами торгового комплекса, которые, как они считают, осуществляются в интересах окружения Юры Енакиевского, близкого соратника беглого президента Януковича.

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Киев, Алексей Чумак, Рынок Столичный.

Автор:

Телеграф
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