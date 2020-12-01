В Украине взялись за скандальное видео с угрозами венграм Закарпатья

В Украине разгорелся громкий скандал из-за угроз в адрес венгров, проживающих в Закарпатье, из уст мужчины, одетого в камуфляжную форму и стоящего на фоне символики Правого сектора.

Об этом инциденте сообщает портал Karpatalja.ma.

На кадрах ролика с угрозами, который появился в YouTube 27 ноября, видно, что обидчик стоит рядом с дорожным знаком, указывающим расположение города Берегово.

"Вы на украинской земле. Мы знаем каждого. Кто из вас получил паспорт, или получает какие-то гранты... Запомните, мы придем к вам, мы везде, мы повсюду", - заявил герой ролика.

Кроме того, он заверил, что знает, где представители нацменьшинств работают, где живут, где учатся их дети.

"Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономности. Иначе мы придем за вами и вашими детьми", - добавляет мужчина.

Позже видео было удалено с платформы YouTube из-за нарушения правил использования ресурса, но скандал уже успел набрать обороты. В связи с этим в полиции не смогли не отреагировать на случившееся, отметив, что по факту инцидента в ведомстве открыли криминальное производство.

"Действия неизвестных квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", - рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Также жесткую позицию по этому вопросу высказал министр МВД Арсен Аваков.

"Наше государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые "одеваются" в патриотов и несут угрозу нашим гражданам", - заявил он на своей странице в Twitter.

По его словам, провокаторы, угрожающие украинцам венгерского происхождения, это враги государства.

"Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать", - заверил Аваков.

Наша держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які рядяться у патріотів і несуть загрозу нашим громадянам. Провокатори, що погрожують українцям угорського походження, це вороги держави. Прикладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати. https://t.co/PXrTBnw7Mr — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 1, 2020

Как сообщал "Телеграф", ранее разгорелся скандал из-за запрета на въезд дипломатов Венгрии в Украину. Подробнее об этом читайте в материале: Почему разгорелся новый дипломатический конфликт, который привел к обострению отношений между Киевом и Будапештом.