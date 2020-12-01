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В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье

В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье
Обновлено 23:25 Вт, 1 Декабрь 2020 Телеграф

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 1 декабря, вызвал венгерского посла  Иштвана Ийдярто из-за недавних угроз в адрес венграм Закарпатья, а также исполнения гимна депутатами Сюртовской ОТГ после присяги.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел.

В частности, во время диалога с послом, Кулеба настоятельно рекомендовал воздержаться от заявлений, которые бы расшатывали отношения двух стран. Под этим министр имел ввиду недопустимое поведение, когда граждане Украины, являющиеся депутатами местных ОТГ во время принятия полномочий поют национальный гимн Венгрии.

"Любые утверждения о том, что в Украине якобы имеет место "запугивание" венгерской общины или ее части, является безосновательной спекуляцией, - добавил Кулеба, имея ввиду под этим высказыванием недавнее видео с угрозами в адрес венгров Закарпатья, опубликованное в сети.

В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - подчеркнул министр.

Как сообщал "Телеграф", ранее разгорелся скандал из-за запрета на въезд дипломатов Венгрии в Украину. Подробнее об этом читайте в материале: Почему разгорелся новый дипломатический конфликт, который привел к обострению отношений между Киевом и Будапештом.

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Все по теме:

МИД, Венгрия, Угрозы, Скандалы, Дмитрий Кулеба, гимны.

Автор:

Телеграф
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